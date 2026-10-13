NÖ: Mann attackiert am Weg zum Gericht Schaffner

„Es ist alles auf einmal zusammengekommen. Es war dann einfach zu viel“, versucht sich der Angeklagte zu rechtfertigen. Am 21. April machte er sich mit dem Zug auf in Richtung Linz zu seiner Gerichtsverhandlung. Doch er hatte kein Geld für das Zugticket. Also attackierte er kurzerhand den Schaffner mit Faustschlägen ins Gesicht. Beim anschließenden Gerangel ging dann auch noch dessen Armbanduhr kaputt.