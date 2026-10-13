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Faustschläge im Zug

NÖ: Mann attackiert am Weg zum Gericht Schaffner

Niederösterreich
13.10.2026 04:59
Fast jeden Tag wird in Österreich ein ÖBB-Mitarbeiter tätlich angegriffen. (Symbolbild)
Fast jeden Tag wird in Österreich ein ÖBB-Mitarbeiter tätlich angegriffen. (Symbolbild)(Bild: nito - stock.adobe.com)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Auf dem Weg zu einer Gerichtsverhandlung wegen Körperverletzung ließ ein 29-Jähriger in Niederösterreich erneut seine Fäuste sprechen. Zum Leidwesen eines Zugbegleiters. Dafür kassierte der Mann nun 13 Monate Haft.

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Immer öfter sehen sich Zugbegleiter mit rabiaten Passagieren konfrontiert. Mal ist es der fehlende Fahrschein, der bei der Kontrolle die Wogen hochgehen lässt. Ein andermal sind es streitbare Fahrgäste, die etwa um einen Sitzplatz buhlen. Oder es sorgen berauschende Substanzen für den einen oder anderen Ausraster – bis hin zum Filmriss.

Zugbegleiter hatte tagelang Schmerzen
So auch bei einem 29-jährigen Mostviertler. Knapp ein Dutzend Mal musste sich der Wiederholungstäter seit dem Jahr 2013 unter anderem wegen Diebstahls verantworten. Mitte April wurde ihm just die Fahrt zur Gerichtsverhandlung wegen Körperverletzung zum Verhängnis. Die in St. Pölten nun erneut mit einem Schuldspruch endete. Für den Zugbegleiter hatte sie drei bis vier Tage Schmerzen zur Folge.

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„Es ist alles auf einmal zusammengekommen. Es war dann einfach zu viel“, versucht sich der Angeklagte zu rechtfertigen. Am 21. April machte er sich mit dem Zug auf in Richtung Linz zu seiner Gerichtsverhandlung. Doch er hatte kein Geld für das Zugticket. Also attackierte er kurzerhand den Schaffner mit Faustschlägen ins Gesicht. Beim anschließenden Gerangel ging dann auch noch dessen Armbanduhr kaputt.

Angeklagter gelobt Besserung
Aber: „Ich möchte für die entstandenen Schäden aufkommen“, hält der Angeklagte fest. Aufgrund der erneuten Tatbegehung während eines aufrechten Strafaufschubs fasste der 29-Jährige wegen Körperverletzung, Diebstahls und Sachbeschädigung 13 Monate Haft aus. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

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