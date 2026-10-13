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Rose verhinderte einst den Vallci-Wechsel zu Sturm

Fußball National
13.10.2026 05:30
Marco Rose gewann im Winter 2019 das Tauziehen um Albert Vallci, lotste den Steirer von ...
Marco Rose gewann im Winter 2019 das Tauziehen um Albert Vallci, lotste den Steirer von Innsbruck nach Salzburg. Sonst wäre der Abwehrspieler wohl in Graz gelandet.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kothgasser
Von Christoph Kothgasser
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Wie so oft schmauste Albert Vallci auch an diesem Wintertag 2019 nach dem Training zu Mittag im Restaurant „Vapiano“ in Innsbruck. „Das war direkt neben dem Trainingsplatz. Wir waren oft dort.“ Doch diesmal war es nicht wie immer. Das Handy läutete, am Display leuchtete eine deutsche Nummer auf, am anderen Ende: Salzburg-Trainer Marco Rose.

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