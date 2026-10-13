Rose verhinderte einst den Vallci-Wechsel zu Sturm

Wie so oft schmauste Albert Vallci auch an diesem Wintertag 2019 nach dem Training zu Mittag im Restaurant „Vapiano“ in Innsbruck. „Das war direkt neben dem Trainingsplatz. Wir waren oft dort.“ Doch diesmal war es nicht wie immer. Das Handy läutete, am Display leuchtete eine deutsche Nummer auf, am anderen Ende: Salzburg-Trainer Marco Rose.