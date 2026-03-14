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1,5 Millionen Euro Kredit rettet den Messestandort

Burgenland
14.03.2026 11:00
Seit zwei Jahren ist die „Inform events GmbH“ wieder selbst als Eventveranstalter und Vermieter ...
Seit zwei Jahren ist die „Inform events GmbH“ wieder selbst als Eventveranstalter und Vermieter der Hallen tätig.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

Die Stadtgemeinde Oberwart übernimmt eine Haftung für die Inform Events GmbH. Mit dem Geld will man offene Rückstände begleichen und das Dach sanieren.

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Aufatmen für den Messestandort Oberwart: Der Gemeinderat hat am Donnerstagabend die Haftungsübernahme für einen neuerlichen Kredit der stadteigenen Inform Events GmbH beschlossen. Insgesamt geht es um einen Betrag in der Höhe von 1,5 Millionen Euro. Der Beschluss fiel einstimmig, allerdings erst nach einer hitzigen Debatte und einer Sitzungsunterbrechung.

Mit dem Kredit sollen offene Rückstände gegenüber der Stadtgemeinde (380.000 Euro) beglichen und ein bestehendes Darlehen umgeschuldet werden. Rund 400.000 Euro sind außerdem für die Sanierung des Daches der Messehalle 1 vorgesehen.

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Heftige Debatten, gemeinsamer politischer Nenner
Gerade das Dach bereitete der Eigentümergesellschaft zuletzt große Sorgen. Die Konstruktion ist an mehreren Stellen beschädigt und teilweise undicht. Ohne rasche Maßnahmen hätte das unmittelbare Auswirkungen auf den Messebetrieb gehabt. Veranstaltungen und Messen wären langfristig kaum planbar gewesen. Entsprechend emotional verlief auch die Debatte im Gemeinderat. Am Ende setzte sich jedoch ein gemeinsamer politischer Nenner durch.

Der Messestandort Oberwart dürfe nicht gefährdet werden, lautete der Tenor über die Parteigrenzen hinweg. Die notwendigen Sanierungsarbeiten seien daher unumgänglich und sollen auch bis zur Inform im August des heurigen Jahres abgeschlossen sein, heißt es. 

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