1,5 Millionen Euro Kredit rettet den Messestandort

Heftige Debatten, gemeinsamer politischer Nenner

Gerade das Dach bereitete der Eigentümergesellschaft zuletzt große Sorgen. Die Konstruktion ist an mehreren Stellen beschädigt und teilweise undicht. Ohne rasche Maßnahmen hätte das unmittelbare Auswirkungen auf den Messebetrieb gehabt. Veranstaltungen und Messen wären langfristig kaum planbar gewesen. Entsprechend emotional verlief auch die Debatte im Gemeinderat. Am Ende setzte sich jedoch ein gemeinsamer politischer Nenner durch.