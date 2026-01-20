Vorteilswelt
400.000 Euro-Kredit

Darlehen offen: Druck auf „Inform Events“ wächst

Burgenland
20.01.2026 19:00
Die Messehalle in Oberwart: Rund um die Inform Events und „Star Jump“ wächst der politische ...
Die Messehalle in Oberwart: Rund um die Inform Events und „Star Jump“ wächst der politische Druck.(Bild: Carina Fenz)
Porträt von Carina Fenz
Von Carina Fenz

400.000 Euro hätte die stadteigene Gesellschaft bis Jahresende an die Stadt Oberwart zurückzahlen sollen. Doch bislang ist nur ein Teilbetrag eingelangt. Jetzt wird der politische Ruf nach Transparenz lauter. 

0 Kommentare

Exakt 400.000 Euro hätte die Inform Events GmbH bis Jahresende an die Stadt Oberwart zurückzahlen sollen. Passiert ist das bislang nur teilweise. Lediglich 20.000 Euro sind auf dem Gemeindekonto eingelangt. Das bestätigt Stadtchef Georg Rosner (ÖVP) auf Nachfrage der „Krone“. In den nächsten Tagen wolle man gemeinsam mit dem Steuerberater die finanzielle Lage der Gesellschaft genau prüfen.

Positives erstes Geschäftsjahr
Nach Angaben des Bürgermeisters verlief das erste volle Geschäftsjahr der eigenständigen Inform Events wirtschaftlich positiv. Sämtliche geplante bauliche Maßnahmen wurden abgeschlossen, das Inventar übernommen und der neue Gastronomiepartner integriert. Auch in der Vermietung sei ein Plus erzielt worden. Das Star Jump entwickle sich, so der Stadtchef, zu einer gut frequentierten Freizeitattraktion, allerdings hätten sich die prognostizierten Gewinne als zu optimistisch erwiesen, weshalb eine vollständige Rückzahlung des Darlehens wirtschaftlich nicht möglich gewesen sei. Genau das sorgt nun für zunehmende politische Diskussionen.

Budget für 2026 noch nicht beschlossen
SPÖ-Stadtrat Christian Dax zeigt sich überrascht. Man sei davon ausgegangen, dass ein wesentlicher Teil des Darlehens noch bis Jahresende zurückbezahlt werde. Dass letztlich lediglich 20.000 Euro eingelangt seien, habe man so nicht erwartet. „Spätestens bei der Eigentümervertretersitzung muss es ein klärendes Gespräch geben. Es geht nicht darum, politisches Kleingeld zu wechseln, sondern einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zu bekommen“, betont Dax. Erst danach werde es seitens der SPÖ auch eine Zustimmung zum Budget der Inform Events GmbH für 2026 geben.

Zitat Icon

Ja, das Geld muss zurückbezahlt werden und die Gesellschaft hat das bislang nicht geschafft, weil es die Wirtschaftskraft nicht hergegeben hat. 

Bürgermeister Georg Rosner (ÖVP)

Auch die FPÖ verlangt Klarheit. Gemeinderätin Barbara Benkö-Neudecker fordert eine genaue Prüfung, wofür das Geld verwendet wurde und wann mit der vollständigen Rückzahlung zu rechnen ist. Darauf sagt Bürgermeister Rosner: „Die Mittel sind nachvollziehbar eingesetzt worden, unter anderem in Kanal, Küche und Teile des Daches. Dadurch ist das Anlagevermögen der Gesellschaft auf rund acht Millionen Euro gestiegen, zuvor ist es bei etwa zwei Millionen Euro gelegen.“

Seit rund einem Jahr ist die 3000 Quadratmeter große Trampolinhalle „Star Jump“ in Oberwart in ...
Seit rund einem Jahr ist die 3000 Quadratmeter große Trampolinhalle „Star Jump“ in Oberwart in Betrieb.(Bild: Husbauer Norbert)

Rosner betont zudem, dass die Trampolinhalle „Star Jump“ nach dem ersten Jahr positiv bilanzieren werde und der Stadt Kommunalsteuereinnahmen bringe. Dennoch stellt er klar: Das Darlehen muss zurückbezahlt werden.

Weiterer Kredit ist vorerst vom Tisch
Für zusätzliches Stirnrunzeln sorgte zuletzt auch der Umstand, dass trotz des Zahlungsverzuges ein weiterer Kredit beantragt werden sollte. Das entsprechende Ansuchen wurde jedoch noch vor der letzten Gemeinderatssitzung im Dezember zurückgezogen. „Das hätte zu diesem Zeitpunkt kein gutes Bild gemacht. Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst“, so der Stadtchef.

Burgenland
