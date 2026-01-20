Darlehen offen: Druck auf „Inform Events“ wächst

Budget für 2026 noch nicht beschlossen

SPÖ-Stadtrat Christian Dax zeigt sich überrascht. Man sei davon ausgegangen, dass ein wesentlicher Teil des Darlehens noch bis Jahresende zurückbezahlt werde. Dass letztlich lediglich 20.000 Euro eingelangt seien, habe man so nicht erwartet. „Spätestens bei der Eigentümervertretersitzung muss es ein klärendes Gespräch geben. Es geht nicht darum, politisches Kleingeld zu wechseln, sondern einen vollständigen Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft zu bekommen“, betont Dax. Erst danach werde es seitens der SPÖ auch eine Zustimmung zum Budget der Inform Events GmbH für 2026 geben.