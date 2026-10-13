Spaßfaktor soll „Sonia“ zum Titel-Hattrick tragen

Andere sind froh, wenn sie es zu einem Großereignis schaffen, Robert Gardos spielt in Ljubljana schon seine 22. Tischtennis-EM! „So nervös wie vor 20 Jahren bin ich nicht mehr“, schmunzelt der 47-Jährige, „aber die Wichtigkeit fühle ich noch immer.“ Schöne Erinnerungen an seine 14 Medaillen sind bei Robie präsent. „Aber auch die an Tränen, wenn wir mal ein Halbfinale oder ein Finale verloren haben, das wir hätten gewinnen müssen.“