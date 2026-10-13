Spaßfaktor soll „Sonia“ zum Titel-Hattrick tragen

Der Auftakt in die Tischtennis-EM verlief für Sofia Polcanova nicht nach Wunsch. Im Mixed scheiterte sie mit Robert Gardos schon in der zweiten Quali-Runde. Ihr Partner, der bereits seine 22. (!) EM absolviert, traut ihr im Einzel aber alles zu, berichtete der „Krone“ seine Eindrücke aus nächster Nähe.
Andere sind froh, wenn sie es zu einem Großereignis schaffen, Robert Gardos spielt in Ljubljana schon seine 22. Tischtennis-EM! „So nervös wie vor 20 Jahren bin ich nicht mehr“, schmunzelt der 47-Jährige, „aber die Wichtigkeit fühle ich noch immer.“ Schöne Erinnerungen an seine 14 Medaillen sind bei Robie präsent. „Aber auch die an Tränen, wenn wir mal ein Halbfinale oder ein Finale verloren haben, das wir hätten gewinnen müssen.“
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