Der Sommer 2027 am Neusiedler See kann kommen

Fast 28.000 Besucher genossen das „Kia Beach and Surf Fest“ im Strandbad Neusiedl zum Auftakt der diesjährigen Saison am See. Nicht nur vor Ort, auch auf Social Media blieb das sonnig-gesellige Event nicht unbemerkt. Die Reichweite auf Facebook, Instagram und TikTok stieg gegenüber 2025 um 45 Prozent auf mehr als vier Millionen Zugriffe an. Der Livestream kam auf 48.355 Aufrufe. Ein Trend, der Veranstalter Daniel Hupfer freut: „Die Gäste werden jünger und bleiben länger.“ In der Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen ist ein Zuwachs von 14 Prozent zu verbuchen.