Der Sommer 2027 am Neusiedler See kann kommen

Österreichs größter „Summer Opening“-Event zur Saisoneröffnung am Neusiedler See im Burgenland will über sich hinauswachsen – mehr Programm, mehr Action, mehr Gäste.
Fast 28.000 Besucher genossen das „Kia Beach and Surf Fest“ im Strandbad Neusiedl zum Auftakt der diesjährigen Saison am See. Nicht nur vor Ort, auch auf Social Media blieb das sonnig-gesellige Event nicht unbemerkt. Die Reichweite auf Facebook, Instagram und TikTok stieg gegenüber 2025 um 45 Prozent auf mehr als vier Millionen Zugriffe an. Der Livestream kam auf 48.355 Aufrufe. Ein Trend, der Veranstalter Daniel Hupfer freut: „Die Gäste werden jünger und bleiben länger.“ In der Zielgruppe der 18- bis 34-Jährigen ist ein Zuwachs von 14 Prozent zu verbuchen.
70 Prozent blieben mehr als eineinhalb Stunden
„Diese Entwicklung wirkt sich ebenso auf die Gästeströme aus. Voll im Aufwärtsmodus ist die Zahl jener Besucher, die sich ab dem späten Nachmittag zeigen und bei den Partys bleiben“, weiß Hupfer. Kurzum, der Verweildauer zufolge scheint sich das Publikum wohlzufühlen. Ob am Tag oder in der Nacht – jeweils knapp 70 Prozent der Gäste hielten sich mindestens eineinhalb Stunden beim Event auf, fast 30 Prozent mehr als vier Stunden.
„Die Verbindung aus Sport und Sommererlebnis am Neusiedler See kommt an. Besonders positiv ist aus unserer Sicht, dass 55 Prozent der Partygäste im Nordburgenland übernachtet haben. Im Tagesbereich waren es 20 Prozent. Davon profitieren die Beherbergungsbetriebe genauso wie die Gastronomie und andere Unternehmen der Region“, sagt Burgenland-Tourismus-Geschäftsführer Didi Tunkel. Die regionale Wertschöpfung nahm im Saisonenvergleich 2025 und 2026 von 26 auf 36 Prozent zu.
Vielversprechendes Programm, mehr Aktivitäten
An dem vielversprechenden Trend will der Veranstalter festhalten. „Österreichs größtes ,Summer Opening’-Event im Rahmen des See Opening Burgenland soll weiterwachsen. Mehr Besucher, ein noch umfangreicheres Programm und viele einzigartige Aktivitäten, die die Gäste begeistern, sind für 2027 geplant“, kündigt Hupfer an. Das Publikum darf auf Überraschungen gespannt sein.
„Die Stoßrichtung des Kia Beach and Surf Fests bleibt unverändert. Unser Ziel ist es, dass wir gemeinsam eine coole Zeit am Strand verbringen und den Sommer gebührend begrüßen“, betont Programmchef Mike Piechura. Der Termin 2027 und erste Infos folgen Ende dieses Monats.
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