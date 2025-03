Inform Oberwart: Zuschuss ja, aber mit Auflagen

Um Darlehen angesucht

Ein Teil des Geldes ist in die Revitalisierung der Außenanlagen und die Neugestaltung der Parkplätze geflossen. Zusätzlich wurden neue Lagermöglichkeiten geschaffen und rund 1,2 Millionen Euro in die Trampolinhalle Jump Star investiert. Im Jänner hat die Gesellschaft dann um ein weiteres Darlehen bei der Stadt angesucht. Konkret ein 200.000 Euro hohes Überbrückungsdarlehen, hieß es von Geschäftsführer Roland Poiger, das als Vorkehrungsmaßnahme dienen soll, falls der Betrieb von Star Jump im Sommer nicht so läuft, wie kalkuliert.