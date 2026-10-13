Eine kalte Dusche für den Coach nach Premierensieg

Basketball-Aufsteiger Kufstein gelang gegen die Nachwuchstruppe von BC Vienna mit dem 102:80-(57:36)-Heimsieg der erste Erfolg in der Superliga. Damit belohnten sich die Towers erstmals für ihre guten Leistungen. Für Trainer Xavi Mascaro wurde es danach richtig nass.
Die Kufstein Towers schrieben am Sonntag Abend Basketball-Geschichte. Gegen BC Vienna holten Kapitän Max Girschik und Co. mit 102:80 den ersten Superliga-Sieg und feierten den ersten Tiroler Erfolg seit über 24 Jahren. „Wir sind extrem glücklich“, sagte Girschik: „Wir haben noch viel zu arbeiten, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung.
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