Eine kalte Dusche für den Coach nach Premierensieg

Die Kufstein Towers schrieben am Sonntag Abend Basketball-Geschichte. Gegen BC Vienna holten Kapitän Max Girschik und Co. mit 102:80 den ersten Superliga-Sieg und feierten den ersten Tiroler Erfolg seit über 24 Jahren. „Wir sind extrem glücklich“, sagte Girschik: „Wir haben noch viel zu arbeiten, aber es war ein Schritt in die richtige Richtung.