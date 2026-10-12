Nach Monarchie wächst Grenzregion wieder zusammen

Starke Chancen für die Region durch Ostöffnung

„Wo bis 1918 ein gemeinsamer Lebensraum war, wächst dieser heute wieder zusammen“, sieht es Landtagspräsident Wilfing positiv. Allein in Hainburg wohnen mittlerweile 2500 Menschen aus der Slowakei und haben der Stadt somit großen Zuwachs gebracht. Es gibt „keine Festung Österreich mehr“, betont Wilfing. Vielmehr werden die Stärken der Länder miteinander verbunden. „Wir sprechen hier von Wirtschaftsräumen, Wohnen und Verkehr, aber auch vom Schützen der Naturräume. Wachstum muss nicht immer mit mehr Fächenversiegelung einhergehen“, meint die burgenländische Landtagspräsidentin Astrid Eisenkopf. Als starkes Zeichen für das Zusammenwachsen der Regionen sieht sie die neue kostenlose, grenzüberschreitende Buslinie 902 zwischen Bratislava und Prellenkirchen, die noch bis Dezember im Probebetrieb läuft.