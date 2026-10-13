Dienstag startet kalt, dann setzt sich Sonne durch

Der Dienstagmorgen startet neblig und frostigen Temperaturen zwischen minus 2 und plus 6 Grad. Nach und nach verzieht sich der Nebel und die Sonne kommt durch.
Lokale Nebel- und Hochnebelfelder lichten sich am Vormittag rasch, tagsüber scheint verbreitet die Sonne. Ab den Mittagsstunden erreichen erste Wolken einer Störung den Westen Österreichs.
Vereinzelte Tropfen am Abend möglich
Die Wolken bleiben großteils ohne Niederschlag, erst in den Abendstunden bringen sie lokal vereinzelte Regenschauer. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Nordwest bis Nord. Im Laufe des Tages klettern die Temperaturen auf 13 bis 18 Grad.
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Mittwoch wird wärmer
Der Mittwoch startet weniger freundlich: Eine Störungszone kann besonders im Westen und Norden Österreichs Regen bringen, im Süden bleibt es hingegen niederschlagsfrei. Der Tag startet allerdigs wärmer, mit Frühtemperaturen zwischen 3 und 10 Grad.
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