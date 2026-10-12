Totgesagte kicken bekanntlich länger!

Wichtiger Derbysieg

Und die kamen zuletzt ordentlich auf ihre Kosten. Nach zwei Siegen folgte im Nachbarschaftsderby gegen Deutsch Kaltenbrunn der nächste Dreier. Beim 3:0 glänzte Heimkehrer Ibo Sahin mit einem Doppelpack. „Das war jetzt das i-Tüpfelchen“, grinst Salber. Nach den düsteren Jahren soll’s jetzt in Rudersdorf wieder steil bergauf gehen. Von Platz vier aus schielt man womöglich in Richtung Aufstiegsplätze, das Ziel ist aber klar: „Uns im vorderen Drittel etablieren. Platz drei bis sechs wäre schön.“