Totgesagte kicken bekanntlich länger!

Der USVS Rudersdorf stand nach dem freien Fall samt doppeltem Abstieg vor dem Zusperren. Das Ziel des Traditionsklub in dieser Saison ist klar: „Wir wollen unsere Zuschauer zurück am Platz bringen!“
Auf Regen folgt Sonnenschein! In Rudersdorf dürfte sich endlich wieder ein Hochdruckgebiet breitmachen. Noch vor drei Jahren geigte der Traditionsklub im rot-goldenen Oberhaus auf, ehe der freie Fall begann. Zwei Abstiege in Folge, vergangene Saison drohte sogar der Absturz in die 2. Klasse. Nur der freiwillige Rückzug von Zuberbach verhinderte das Fiasko. „Wären wir nochmals abgestiegen, wäre die Gefahr groß gewesen, komplett zuzusperren“, gesteht Sportboss Martin Salber.
Aufbruchseuphorie in Rudersdorf
Vier bis fünf unermüdliche Funktionäre hielten dem Verein die Treue und krempelten die Ärmel hoch. Mit Erfolg! Statt Untergangsstimmung herrscht wieder Aufbruchseuphorie. „Wir wollen die Rudersdorfer Zuschauer zurück auf den Sportplatz bringen“, so der Sportboss.
Wichtiger Derbysieg
Und die kamen zuletzt ordentlich auf ihre Kosten. Nach zwei Siegen folgte im Nachbarschaftsderby gegen Deutsch Kaltenbrunn der nächste Dreier. Beim 3:0 glänzte Heimkehrer Ibo Sahin mit einem Doppelpack. „Das war jetzt das i-Tüpfelchen“, grinst Salber. Nach den düsteren Jahren soll’s jetzt in Rudersdorf wieder steil bergauf gehen. Von Platz vier aus schielt man womöglich in Richtung Aufstiegsplätze, das Ziel ist aber klar: „Uns im vorderen Drittel etablieren. Platz drei bis sechs wäre schön.“
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