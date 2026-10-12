Falscher Polizist erbeutete Goldmünzen um 30.000 €

Am Sonntag rief der unbekannte Kriminelle bei der Salzburgerin (77) an: Beim Telefonat gab er sich glaubhaft als Polizist aus, heißt es im Bericht der Exekutive. Er behauptete, dass es serbische Einbrecherbanden auf die Goldmünzen der Frau abgesehen hätten und er die Wertgegenstände schützen müsse, deshalb solle die Polizei die Verwahrung der wertvollen Münzen vorübergehend übernehmen.