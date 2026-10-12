Stadt warnt vor illegalen Sperrmüll-Sammlern

Alle Jahre gibt es Probleme mit illegalen Sperrmüllsammlern. Nun warnt das Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Salzburg erneut vor einer per Flugblatt angekündigten Sammelaktion – diesmal im Stadtteil Maxglan.
Warum sind solche Sperrmüllsammelaktionen ein Problem? „Erfahrungsgemäß wird der bereitgestellte Sperrmüll gesichtet, brauchbare Gegenstände werden mitgenommen, wertloses Gerümpel bleibt aber liegen oder wird später in der Natur entsorgt“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg. Nun sind aber wieder illegale Sammler unterwegs: Per Flugblatt kündigten sie für den Dienstag, 13. Oktober, eine „Haus-Sammlung“ im Stadtteil Maxglan an.
„Diese Sammlung ist nicht behördlich bewilligt und deshalb illegal“, betont das Amt für Öffentliche Ordnung und warnt: Keinesfalls dürfe nicht angemeldeter Sperrmüll vor der Haustür abgelagert werden. Wer Sperrmüll entsorgen muss, kann dies jederzeit beim Abfallservice der Stadt Salzburg, dem Recyclinghof in der Siezenheimer Straße, machen.
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