Stadt warnt vor illegalen Sperrmüll-Sammlern

Warum sind solche Sperrmüllsammelaktionen ein Problem? „Erfahrungsgemäß wird der bereitgestellte Sperrmüll gesichtet, brauchbare Gegenstände werden mitgenommen, wertloses Gerümpel bleibt aber liegen oder wird später in der Natur entsorgt“, heißt es in einer Aussendung der Stadt Salzburg. Nun sind aber wieder illegale Sammler unterwegs: Per Flugblatt kündigten sie für den Dienstag, 13. Oktober, eine „Haus-Sammlung“ im Stadtteil Maxglan an.