Geplatzte Lederhose und drei Kebabs für Arnautovic

„Er war damals talentierter als sein Bruder Marko“, sagt Gerhard Werner. Der als Post-Trainer mit Daniel Arnautovic arbeitete – der dem Coach einen Triple-Pack versprach, wenn er gegen Landhaus von Anfang an ran dürfe. Und Wort hielt. „Ich hab davor gesagt, er kann sich alles zum Essen wünschen, was er will. Seine Antwort: Drei Goi, drei Kebab“, lacht Werner.