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„Krone“-Serie REIHE 2

Geplatzte Lederhose und drei Kebabs für Arnautovic

Fußball Unterhaus
13.10.2026 18:30
Porträt von Florian Gröger
Porträt von Peter Wiesmeyer
Von Florian Gröger und Peter Wiesmeyer

Die „Krone“-Serie REIHE 2 über Menschen, die mit Herzblut das Werkl am Laufen halten. Diesmal Gerhard Werner, der in seiner 18. Saison bei Wiens Stadtligist Slovan HAC steht –  und mit Ümit Korkmaz und Daniel Arnautovic spezielle Erlebnisse hatte.

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Die Hand ging zum Mund, formte einen imaginären Kebab. Dazu der Jubel nach dem Traumvolley auf italienisch direkt vor der Trainerbank: „Mangiare, Mangiare!“

„Er war damals talentierter als sein Bruder Marko“, sagt Gerhard Werner. Der als Post-Trainer mit Daniel Arnautovic arbeitete – der dem Coach einen Triple-Pack versprach, wenn er gegen Landhaus von Anfang an ran dürfe. Und Wort hielt. „Ich hab davor gesagt, er kann sich alles zum Essen wünschen, was er will. Seine Antwort: Drei Goi, drei Kebab“, lacht Werner.

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Der bei Post ausgerechnet nach einem starken Cup-Auftritt gegen den LASK ging: „Bei 1:1 zur Pause hat man Trainer Matthias Hamann, den Bruder von Ex-Bayern-Spieler Didi, bis auf den Schafberg schreien hören“ – am Ende gab’s ein 1:4 am Sportclup-Platz samt Disput mit Post-Obmann Trimmel.

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