Nach Pleite bangen 2400 Ticketkäufer um ihr Geld

Geld ist wohl dahin

Für die zum Großteil noch sehr jungen Ticketkäufer, die für einen Festivalpass 139 Euro hingeblättert haben, schaut es aber nicht gut aus. Bereits kurz nach der Festivalabsage teilte der Konsumentenschutz der Arbeiterkammer mit: „Durch die Absage haben jene, die Tickets erworben haben, den Anspruch auf Rückerstattung der Kosten. Sie sollten sich so schnell wie möglich an den Veranstalter wenden und die Erstattung innerhalb von 14 Tagen geltend machen. Sollte die Firma nicht mehr über ausreichend Finanzmittel verfügen, um alle verkauften Tickets zu erstatten, bleiben die Konsumenten auf ihren Kosten sitzen.“