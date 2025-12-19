Welser Trabrennbahn wird zur großen Hip-Hop-Bühne

Die Welser Trabrennbahn wird wieder zur Konzert-Location. Am 7. und 8. August 2026 steht dabei etwas völlig Neues auf dem Programm. Der 24-jährige Welser Florian Störinger holt für das „Alter Ego Festival“ die Stars der Hip-Hop-Szene in seine Heimatstadt. Er rechnet mit 10.000 Besuchern: „Sollte nur die Hälfte kommen, wäre es auch schon ein Erfolg“, so der Konzert-Veranstalter, der bereits Erfahrung mit kleineren Events in den vergangenen drei Jahren hat. Sie sind Schritt für Schritt gewachsen. Ein wichtiger Meilenstein war das Indoor-Festival in der Stadthalle im Jänner mit rund 2000 Besuchern.