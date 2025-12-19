Welser Trabrennbahn wird zur großen Hip-Hop-Bühne

Auf der Welser Trabrennbahn sind schon viele große Konzerte über die Bühne gegangen. Erstmals werden aber auch Hip-Hop-Fans auf ihre Rechnung kommen. Am 7. und 8. August veranstaltet der erst 24-jährige Welser Florian Störinger das Zwei-Tages-Festival „Alter Ego“. 10.000 Besucher werden erwartet.
Die Welser Trabrennbahn wird wieder zur Konzert-Location. Am 7. und 8. August 2026 steht dabei etwas völlig Neues auf dem Programm. Der 24-jährige Welser Florian Störinger holt für das „Alter Ego Festival“ die Stars der Hip-Hop-Szene in seine Heimatstadt. Er rechnet mit 10.000 Besuchern: „Sollte nur die Hälfte kommen, wäre es auch schon ein Erfolg“, so der Konzert-Veranstalter, der bereits Erfahrung mit kleineren Events in den vergangenen drei Jahren hat. Sie sind Schritt für Schritt gewachsen. Ein wichtiger Meilenstein war das Indoor-Festival in der Stadthalle im Jänner mit rund 2000 Besuchern.
Stadtmarketing hilft mit
Zur Unterstützung des August-Festivals holte sich Störinger die Profis vom Welser Stadtmarketing an seine Seite. „Das Festival ist ein neues Veranstaltungsformat für Wels, das perfekt zur strategischen Ausrichtung unseres Stadtmarketings passt. Wir unterstützen das Festival aktiv in der Bewerbung und Kommunikation und begleiten Störinger bei der Zusammenarbeit mit der Stadt, den zuständigen Behörden sowie den Blaulichtorganisationen“, so Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.
Erster Headliner steht schon fest
Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP) sind sich einig: „Das Festival bringt Schwung in die Stadt.“ Als erster Headliner steht mit „Luciano“ einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Hip-Hop-Künstler fest. Der Berliner zählt mit mehreren Nummer-eins-Alben und Millionen Streams zu den prägenden Figuren der europäischen Hip-Hop-Szene. Seine Auftritte ziehen regelmäßig zehntausende Fans an.
Festivalpass kostet 139,99 Euro
Detail am Rande: Tag für Tag wird im Online-Adventkalender des Festivals ein neuer Künstler veröffentlicht. Auch die Festivalpässe für 139,99 Euro sind schon erhältlich.
