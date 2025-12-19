Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zwei-Tages-Festival

Welser Trabrennbahn wird zur großen Hip-Hop-Bühne

Oberösterreich
19.12.2025 09:00
Florian Störinger veranstaltet auf der Welser Trabrennbahn am 7. und 8. August ein Festival für ...
Florian Störinger veranstaltet auf der Welser Trabrennbahn am 7. und 8. August ein Festival für die Hip-Hop-Szene.(Bild: Stadt Wels)

Auf der Welser Trabrennbahn sind schon viele große Konzerte über die Bühne gegangen. Erstmals werden aber auch Hip-Hop-Fans auf ihre Rechnung kommen. Am 7. und 8. August veranstaltet der erst 24-jährige Welser Florian Störinger das Zwei-Tages-Festival „Alter Ego“. 10.000 Besucher werden erwartet. 

0 Kommentare

Die Welser Trabrennbahn wird wieder zur Konzert-Location. Am 7. und 8. August 2026 steht dabei etwas völlig Neues auf dem Programm. Der 24-jährige Welser Florian Störinger holt für das „Alter Ego Festival“ die Stars der Hip-Hop-Szene in seine Heimatstadt. Er rechnet mit 10.000 Besuchern: „Sollte nur die Hälfte kommen, wäre es auch schon ein Erfolg“, so der Konzert-Veranstalter, der bereits Erfahrung mit kleineren Events in den vergangenen drei Jahren hat. Sie sind Schritt für Schritt gewachsen. Ein wichtiger Meilenstein war das Indoor-Festival in der Stadthalle im Jänner mit rund 2000 Besuchern.

Florian Störinger.
Florian Störinger.(Bild: MAZ)

Stadtmarketing hilft mit
Zur Unterstützung des August-Festivals holte sich Störinger die Profis vom Welser Stadtmarketing an seine Seite. „Das Festival ist ein neues Veranstaltungsformat für Wels, das perfekt zur strategischen Ausrichtung unseres Stadtmarketings passt. Wir unterstützen das Festival aktiv in der Bewerbung und Kommunikation und begleiten Störinger bei der Zusammenarbeit mit der Stadt, den zuständigen Behörden sowie den Blaulichtorganisationen“, so Stadtmarketing-Chef Peter Jungreithmair.

Erster Headliner steht schon fest
Bürgermeister Andreas Rabl (FP) und Wirtschaftsstadtrat Martin Oberndorfer (VP) sind sich einig: „Das Festival bringt Schwung in die Stadt.“ Als erster Headliner steht mit „Luciano“ einer der aktuell erfolgreichsten deutschsprachigen Hip-Hop-Künstler fest. Der Berliner zählt mit mehreren Nummer-eins-Alben und Millionen Streams zu den prägenden Figuren der europäischen Hip-Hop-Szene. Seine Auftritte ziehen regelmäßig zehntausende Fans an.

Festivalpass kostet 139,99 Euro
Detail am Rande: Tag für Tag wird im Online-Adventkalender des Festivals ein neuer Künstler veröffentlicht. Auch die Festivalpässe für 139,99 Euro sind schon erhältlich.

Porträt von Mario Zeko
Mario Zeko
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Wie eine riesige Kappe schwebt die Wolke über dem 2175 Meter hohen Berg. 
Naturschauspiel
Wolke schwebt wie Kappe über Berg in Thailand
Dieser Moment auf einem Coldplay-Konzert ist Managerin Kristin Cabot zum Verhängnis geworden.
„Werde dich finden“
Managerin nach „Kiss-Cam“-Eklat mit Tod bedroht
Brasiliens Präsident Luiz Inacio Lula da Silva ist wegen des Zögerns der EU-Staaten nun der ...
Erhöht Druck auf EU
Mercosur-Deal: Nun droht Brasilien mit Rückzug
Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Newsletter
Top-3

Gelesen

Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
140.655 mal gelesen
Ski Alpin
ÖSV-Pionierin im Alter von 51 Jahren verstorben
140.625 mal gelesen
Alexandra Krings ist tot.
Society International
Krebskranke Patrice Aminati von Daniel getrennt
95.281 mal gelesen
Ein Bild aus glücklichen Tagen: Patrice und Daniel Aminati
Mehr Oberösterreich
Zwei-Tages-Festival
Welser Trabrennbahn wird zur großen Hip-Hop-Bühne
Beschwerde abgewiesen
Militärhündin muss zeigen, ob sie „tauglich“ ist
Spektakulärer Unfall
Auto flog 20 Meter weit über die Böschung in Teich
Krone Plus Logo
Opfer blickt zurück
Brücke stürzt auf Lkw: Diese Burschen überlebten
Ursache unklar
Holzlagerhalle einer Firma brannte vollständig ab
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf