Tobey Maguire leitete Trauung von Ex-Frau

Nur wenige Wochen nach ihrer offiziellen Scheidung hat Tobey Maguire die Hochzeit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer geleitet.
Die Schmuckdesignerin heiratete Geoffrey Ogunlesi, Sohn des nigerianischen Rechtsanwalts und Investmentbankers Adebayo Ogunlesi, wie das Magazin „People“ berichtete. Die Feier fand demnach auf der hawaiianischen Insel Lanai statt.
Gäste waren unter anderem Courteney Cox, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos. Schauspieler Maguire leitete die Trauung. Exklusive Fotos des „People“-Magazins von der Zeremonie zeigen ihn im Anzug vor dem küssenden Hochzeitspaar stehend.
Debüt als „Peter Parker“
Tobey Maguire feierte 2002 seinen großen Durchbruch mit seiner Rolle als „Peter Parker“ in „Spider-Man“. Von 2007 bis 2016 war er mit Schmuckdesignerin Jennifer Meyer verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.
Seit zehn Jahren sind Maguire (51) und Jennifer Meyer (49) getrennt, vor sechs Jahren reichten sie die Scheidung ein. Rechtskräftig wurde diese laut „People“ erst am 21. September dieses Jahres.
Meyer und Ogunlesi lernten sich 2023 kennen, im Frühjahr wurden sie Eltern eines kleinen Mädchens.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.