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Kurz nach Scheidung:

Tobey Maguire leitete Trauung von Ex-Frau

Society International
12.10.2026 10:10
Tobey Maguire und Jennifer Meyer sind seit zehn Jahren kein Paar mehr. Nun leitete der ehemalige ...
Tobey Maguire und Jennifer Meyer sind seit zehn Jahren kein Paar mehr. Nun leitete der ehemalige „Spider-Man“-Darsteller die Hochzeit seiner Ex-Frau und ihres neuen Partners.(Bild: AP/Evan Agostini)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur wenige Wochen nach ihrer offiziellen Scheidung hat Tobey Maguire die Hochzeit seiner Ex-Frau Jennifer Meyer geleitet. 

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Die Schmuckdesignerin heiratete Geoffrey Ogunlesi, Sohn des nigerianischen Rechtsanwalts und Investmentbankers Adebayo Ogunlesi, wie das Magazin „People“ berichtete. Die Feier fand demnach auf der hawaiianischen Insel Lanai statt.

Gäste waren unter anderem Courteney Cox, Leonardo DiCaprio, Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sánchez Bezos. Schauspieler Maguire leitete die Trauung. Exklusive Fotos des „People“-Magazins von der Zeremonie zeigen ihn im Anzug vor dem küssenden Hochzeitspaar stehend.

Debüt als „Peter Parker“
Tobey Maguire feierte 2002 seinen großen Durchbruch mit seiner Rolle als „Peter Parker“ in „Spider-Man“. Von 2007 bis 2016 war er mit Schmuckdesignerin Jennifer Meyer verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder.

Tobey Maguire wurde als „Peter Parker“ in „Spider-Man“ 2002 weltberühmt.
Tobey Maguire wurde als „Peter Parker“ in „Spider-Man“ 2002 weltberühmt.(Bild: ARD/Degeto/Silvia Zeitlinger,)

Seit zehn Jahren sind Maguire (51) und Jennifer Meyer (49) getrennt, vor sechs Jahren reichten sie die Scheidung ein. Rechtskräftig wurde diese laut „People“ erst am 21. September dieses Jahres. 

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Meyer und Ogunlesi lernten sich 2023 kennen, im Frühjahr wurden sie Eltern eines kleinen Mädchens. 

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