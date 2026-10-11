Bungee-Anlage selbst gebastelt: Deutsche stirbt

Die 21-Jährige war am Samstag mit vier Begleitern in einem ehemaligen Steinbruch in Warstein im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen unterwegs. Gemeinsam hatten sie laut Polizei eine Vorrichtung für das Bungee-Jumping selbst gebaut. Beim Sprung prallte die Frau gegen eine Felswand und erlitt tödliche Verletzungen.