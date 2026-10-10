Austria Salzburg behielt in Zweitliga-Krimi Nerven

Nach dem Seitenwechsel durfte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Schaider ab der 59. Minute mit einem Mann mehr agieren. Floridsdorfs Niklas Schneider musste mit Gelb-rot frühzeitig unter die Dusche. Die Austria tat sich in Überzahl aber fast schwerer als im elf gegen elf. Nachdem Tamar Crnkic nur die Querstange traf, erzielten die Gäste aus der Hauptstadt völlig überraschend das 0:1. Thomas Geris bezwang Simon Nesler-Täubl in der 73. Minute zur Gästeführung.