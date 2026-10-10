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Irre Schlussphase

Austria Salzburg behielt in Zweitliga-Krimi Nerven

Sport
10.10.2026 17:28
Traf zum Ausgleich: Tobias Rohrmoser.
Traf zum Ausgleich: Tobias Rohrmoser.(Bild: Austria Salzburg/Schubert)
Porträt von Mathias Funk
Von Mathias Funk

Was für ein Krimi in Maxglan! Austria Salzburg bezwang am Samstag Floridsdorf auf eigenem Rasen knapp mit 2:1. Die Mannschaft von Trainer Christian Schaider machte es zuvor aber unnötig spannend. 

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Unfassbar spannend war das, was Austria Salzburg am Samstag in der zweiten Liga ablieferte. Die Violetten gingen in Überzahl in Rückstand und drehten die Partie erst in der Schlussphase. Am Ende wurde es aber der vielumjubelte und langersehnte erste Sieg seit 21. August 2026.

Bei den Violetten merkte man von Beginn an, dass der Kapitän wieder in der Aufstellung stand. Klare, lautstarke Anweisungen von Luca Meisl waren nicht zu überhören. Und der 27-Jährige hatte seine Defensive auch im Griff. Denn in Abschnitt eins ließen die Austrianer gegen Floridsdorf kaum etwas zu. 

Neuzugang feiert Debüt für Austria Salzburg
Mit Neuzugang Luca Kronberger im Sturm erspielten sich die Salzburger einige Chancen und hatten insgesamt mehr von der Partie. Auf glitschigem Untergrund verpasste aber sowohl der 99-fache Bundesliga-Kicker als auch Tamar Crnkic die violette Führung in Maxglan. 

Nach dem Seitenwechsel durfte die Mannschaft von Cheftrainer Christian Schaider ab der 59. Minute mit einem Mann mehr agieren. Floridsdorfs Niklas Schneider musste mit Gelb-rot frühzeitig unter die Dusche. Die Austria tat sich in Überzahl aber fast schwerer als im elf gegen elf. Nachdem Tamar Crnkic nur die Querstange traf, erzielten die Gäste aus der Hauptstadt völlig überraschend das 0:1. Thomas Geris bezwang Simon Nesler-Täubl in der 73. Minute zur Gästeführung.

Schaider nahm in Hälfte zwei mit Moritz Eder völlig überraschend den bis dato besten Mann vom Platz und brachte Tobias Rohrmoser. In der Schlussphase war es ausgerechnet der Joker, der mit einem wuchtigen Schuss im Sechzehner den 1:1-Ausgleich herstellte. 

Nachspielzeit wird zu violetter Party
Schluss war aber noch lange nicht. Christian Huetz machte aus dem zum 21. Mal in Folge ausverkauften Austria-Stadion ein Tollhaus, als er den Ball in der Nachspielzeit aus der Distanz ins Kreuzeck nagelte und so den ersten Sieg seit 21. August sicherte. 

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