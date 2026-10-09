Große Erlösung! Erster Sieg seit Anfang August

Kapitän flog nach Schwalbe vom Platz

Nach der Führung durch Danner versuchte Hallein mit allen Mitteln, ein Gegentor zu verhindern und die dritte weiße Weste sowie den zweiten Sieg in dieser Nordliga-Spielzeit ins Ziel zu bringen. In Minute 85 wäre dies beinahe misslungen: Arkadiusz Mazurek, Bruder von Salzburg-Profi Bartosz, kam im Sechzehner völlig freistehend zum Schuss. Der Pole schoss aber am Gehäuse von Alexander Hillebrand vorbei. Nur zwei Minuten später standen nur noch 21 Spieler am Rasen: St. Johann-Kapitän Lukas Beran bekam für eine Schwalbe die zweite Gelbe Karte. Über sein Vergehen konnte man aber diskutieren, weil er nur kurz im Strafraum fiel, aber postwendend wieder aufstand. Für Schiedsrichterin Marina Zechner aber ein klarer Fall.