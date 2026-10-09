Große Erlösung! Erster Sieg seit Anfang August

Hallein kann doch noch gewinnen! Die Salinenstädter feierten im Nordliga-Duell mit St. Johann den ersten vollen Erfolg seit dem Auftaktsieg gegen Gurten. Max Danner erlöste die Lessacher-Truppe. Kuchl holte einen Punkt bei Vorwärts Steyr. Wals-Grünau kassierte in Gurten die erste Niederlage in der Regionalliga Nord.
Die Erleichterung war riesig! Max Danner (64.) brachte Hallein im Nordliga-Duell mit St. Johann nach einer Ecke in Führung. Davor plätscherte das Spiel vor sich hin. Keiner der beiden Klubs wurde richtig zwingend, nach einer gelb-roten Karte (51.) für Luca Micanovic agierten die Hausherren zudem üüber längere Zeit in Unterzahl. Bohdan Kuksenko traf für St. Johann nach einem abgefälschten Freistoß die Stange, hatte auch per Kopf nach einer Flanke eine Möglichkeit. Und die Hausherren spielten ihre Angriffe großteils nicht gewinnbringend aus.
Kapitän flog nach Schwalbe vom Platz
Nach der Führung durch Danner versuchte Hallein mit allen Mitteln, ein Gegentor zu verhindern und die dritte weiße Weste sowie den zweiten Sieg in dieser Nordliga-Spielzeit ins Ziel zu bringen. In Minute 85 wäre dies beinahe misslungen: Arkadiusz Mazurek, Bruder von Salzburg-Profi Bartosz, kam im Sechzehner völlig freistehend zum Schuss. Der Pole schoss aber am Gehäuse von Alexander Hillebrand vorbei. Nur zwei Minuten später standen nur noch 21 Spieler am Rasen: St. Johann-Kapitän Lukas Beran bekam für eine Schwalbe die zweite Gelbe Karte. Über sein Vergehen konnte man aber diskutieren, weil er nur kurz im Strafraum fiel, aber postwendend wieder aufstand. Für Schiedsrichterin Marina Zechner aber ein klarer Fall.
Sportlich passierte dann nichts mehr, rissen die Halleiner nach Schlusspfiff die Arme gen Himmel. Dass ihnen ein riesiger Stein vom Herzen fiel, war augenscheinlich.
Wals-Grünau – stark ersatzgeschwächt – musste sich in Gurten knapp mit 0:1 geschlagen geben. Nach der ersten Niederlage in der Regionalliga Nord ist auch die Tabellenführung wieder bei Wallern, das 2:0 in Bad Schallerbach gewinnen konnte. Das anstehende spielfreie Wochenende kommt den Grünauern zur Erholung jetzt sehr recht. Kuchl lieferte bei Vorwärts Steyr einen guten Kampf und belohnte sich am Ende auch mit einem Punkt – Endstand 2:2.
Samstag ist der FC Pinzgau bei Bad Leonfelden gefordert. Für die Saalfeldener zählt in der aktuellen Situation als Tabellenschlusslicht jeder Punkt. Grödig spielt gegen die LASK Amateure.
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