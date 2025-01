Teenie-Räuber brachen um 2.30 Uhr in Trafik ein

Der eine ist noch zu jung, um die ganze Härte des Gesetzes überhaupt zu spüren zu bekommen, der andere offenbar unbelehrbar. Es war Samstag, gegen 2.30 Uhr, als der 17-Jährige und sein jüngerer Bruder (13) mit einem kleinen Notfallhammer die Seitenscheibe einer erst vor nicht allzu langer Zeit renovierten Trafik an der Leonfeldner Straße in Linz-Urfahr bearbeiteten. Sie schlugen auf das Glas ein und traten die Scheibe schließlich mit den Füßen ein, um sich unrechtmäßig Zugang zu verschaffen. Danach rafften sie Zigaretten zusammen und traten die Flucht an.