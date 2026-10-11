Auto gegen Baum, Beifahrerin wurde eingeklemmt

Er hat noch keinen Führerschein, setzte sich dennoch ans Steuer eines Autos und die Fahrt endete dann fatal. Ein 17-Jähriger verlor am Samstag die Kontrolle über ein Fahrzeug, prallte gegen einen Baum. Zwei Personen wurden schwer verletzt.
Der 17-Jährige aus Sierning fuhr am Samstag gegen 22.40 Uhr mit einem Auto auf der Staffelmayrstraße im Gemeindegebiet von Steyr Richtung Kegelprielstraße. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er nach einer Rechtskurve die Kontrolle über das Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Baum am linken Straßenrand.
Selbstständig ausgestiegen
Der Lenker und ein auf der Rückbank mitfahrender 17-Jähriger aus Steyr konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die am Beifahrersitz sitzende 17-jährige Ukrainerin aus Wartberg an der Krems wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste on der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Lenker und die Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.
Keine Ausbildungsfahrt
Außerdem besitzt der Lenker keine Lenkberechtigung der Klasse B; er absolviert derzeit die Fahrausbildung (L17). Der Unfall entstand natürlich nicht bei einer Ausbildungsfahrt.
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