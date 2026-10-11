Auto gegen Baum, Beifahrerin wurde eingeklemmt

Selbstständig ausgestiegen

Der Lenker und ein auf der Rückbank mitfahrender 17-Jähriger aus Steyr konnten sich selbstständig aus dem Auto befreien. Die am Beifahrersitz sitzende 17-jährige Ukrainerin aus Wartberg an der Krems wurde im Fahrzeug eingeklemmt und musste on der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Lenker und die Beifahrerin wurden mit schweren Verletzungen in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Steyr gebracht.