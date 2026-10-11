Auto steckte nach Unfall in einer Leitplanke fest

Auch Straßenlaterne gerammt

Er lenkte es gegen mehrere Metallsteher, gegen eine Straßenlaterne, sowie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitschiene im Trennstreifen. Der 23-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.