Auto steckte nach Unfall in einer Leitplanke fest

Spektakulärer Unfall in der Nacht auf Sonntag in Haid (Oberösterreich). Ein Autofahrer (23) hatte die Herrschaft über sein Fahrzeug verloren und war frontal in eine Leitschiene gefahren. Der junge Mann wurde nur leicht verletzt.
Der 23-jährige Bosnier aus Wels fuhr am Sonntag gegen 0.10 Uhr mit seinem Auto auf der B1 von Linz kommend Richtung Wels. Im Ortschaftsbereich Haid kurz nach den Tunnel Neuhaus verlor er aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug.
Auch Straßenlaterne gerammt
Er lenkte es gegen mehrere Metallsteher, gegen eine Straßenlaterne, sowie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der Leitschiene im Trennstreifen. Der 23-Jährige wurde nach der medizinischen Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.
Die Aufräumarbeiten gestalteten sich schwierig: Die kaputte Straßenlaterne wurde im Nahbereich abgelegt. Die Leitschiene musste teilweise demontiert werden, erst dann konnte der verunfallte PKW geborgen werden.
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