„Zeit für Neuen“: Trump fordert Selenskyjs Ablöse

„Ich denke, es ist Zeit, dass die Ukraine einen neuen Präsidenten bekommt“, sagte Trump vor Reportern im Weißen Haus. Selenskyj hätte bereits mehrere Vereinbarungen abschließen können, tue dies aber aus unerklärlichen Gründen nicht, erklärte der US-Präsident. Er wünsche sich einen ukrainischen Staatschef, der einen Deal zustande bringen könne.