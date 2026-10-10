Eritrea: „Äthiopien erklärt uns den Krieg“

Zwei Kriege, Zehntausende Tote

Die beiden Nachbarländer verbindet eine lange und blutige Konfliktgeschichte. Eritrea hatte sich Anfang der 1990er-Jahre nach einem rund drei Jahrzehnte dauernden Krieg von Äthiopien abgespalten und 1993 seine Unabhängigkeit erklärt. Ein Grenzkonflikt führte von 1998 bis 2000 zu einem erneuten Krieg, bei dem rund 80.000 Menschen ums Leben kamen.