Friedensnobelpreis für Äthiopiens Abiy Ahmed

In Oslo ist am Freitagvormittag der Friedensnobelpreis 2019 vergeben worden. Die renommierteste politische Auszeichnung der Welt geht diesmal an den äthiopischen Premierminister Abiy Ahmed (43), der nach vielen Jahren des Krieges mit dem Nachbarland Eritrea ein Friedensabkommen schließen konnte und in seinem Land einen Reformprozess in Gang setzte. Ahmed zählte neben der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg zu den Favoriten bei der Vergabe in Oslo.