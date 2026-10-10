Missed the Bayern Game
ÖFB Star Laimer Becomes a Dad Again
Great news from soccer star Konrad Laimer! The FC Bayern Munich player has become a father for the second time. As a result, the Salzburg native did not travel with his club for their away game in the German Bundesliga.
After the international break, FC Bayern Munich will face FC Augsburg in the German Bundesliga—without Konrad Laimer. And for a wonderful reason: The Salzburg native has become a father for the second time, as his club announced on Saturday.
Konrad and his wife, Ines-Sarah, have been a couple since 2013. They tied the knot in 2023. In 2024, the Salzburg native became a mom for the first time to a daughter, who regularly attends her dad’s games. Now the Laimers are a family of four.
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