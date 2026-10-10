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ÖFB-Star Laimer ist erneut Papa geworden

Salzburg: Sport-Nachrichten
10.10.2026 15:37
Konrad Laimer mit seiner Frau Ines-Sarah.
Konrad Laimer mit seiner Frau Ines-Sarah.(Bild: GEPA)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Schöne Neuigkeiten von Fußball-Star Konrad Laimer! Der Spieler des FC Bayern München ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der Salzburger reiste mit seinem Klub deshalb auch nicht zum Auswärtsspiel in der deutschen Bundesliga. 

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Nach der Länderspielpause trifft der FC Bayern München in der deutschen Bundesliga auf den FC Augsburg – ohne Konrad Laimer. Und das aus schönen Gründen: Der Salzburger ist zum zweiten Mal Vater geworden, wie sein Klub am Samstag bekannt gab. 

Konrad und seine Ines-Sarah sind seit 2013 ein Paar. 2023 gaben sich die beiden das Ja-Wort. 2024 wurde die Salzburgerin zum ersten Mal Mama einer Tochter, die regelmäßig auch bei den Spielen des Papas dabei ist. Jetzt sind die Laimers zu viert.  

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