ÖFB-Star Laimer ist erneut Papa geworden

Schöne Neuigkeiten von Fußball-Star Konrad Laimer! Der Spieler des FC Bayern München ist zum zweiten Mal Vater geworden. Der Salzburger reiste mit seinem Klub deshalb auch nicht zum Auswärtsspiel in der deutschen Bundesliga.
Nach der Länderspielpause trifft der FC Bayern München in der deutschen Bundesliga auf den FC Augsburg – ohne Konrad Laimer. Und das aus schönen Gründen: Der Salzburger ist zum zweiten Mal Vater geworden, wie sein Klub am Samstag bekannt gab.
Konrad und seine Ines-Sarah sind seit 2013 ein Paar. 2023 gaben sich die beiden das Ja-Wort. 2024 wurde die Salzburgerin zum ersten Mal Mama einer Tochter, die regelmäßig auch bei den Spielen des Papas dabei ist. Jetzt sind die Laimers zu viert.
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