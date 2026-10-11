Karner kündigt Abschiebungen nach Afghanistan an

Acht verurteilte Afghanen sind seit Oktober des Jahres 2025 über Istanbul in ihre Heimat zurückgebracht worden. „Weitere Abschiebungen nach Afghanistan sind in Vorbereitung“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) der „Krone“. Seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 waren Abschiebungen nach Afghanistan nicht möglich. Erst nach Gesprächen auf Beamtenebene in Kabul und Wien kam Bewegung in die Sache.