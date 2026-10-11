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Heuer bis zu 300

Karner kündigt Abschiebungen nach Afghanistan an

Innenpolitik
11.10.2026 05:00
170 Abschiebungen gab es im ersten Halbjahr.
170 Abschiebungen gab es im ersten Halbjahr.(Bild: BMI/Bundesministerium für Inneres (Archivbild))
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) hat heuer noch viel vor. Im Jahr 2026 sollen möglichst 300 Afghanen abgeschoben werden – zur Jahreshälfte waren es rund 170. 

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Acht verurteilte Afghanen sind seit Oktober des Jahres 2025 über Istanbul in ihre Heimat zurückgebracht worden. „Weitere Abschiebungen nach Afghanistan sind in Vorbereitung“, sagt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) der „Krone“. Seit der Machtübernahme der Taliban im Jahr 2021 waren Abschiebungen nach Afghanistan nicht möglich. Erst nach Gesprächen auf Beamtenebene in Kabul und Wien kam Bewegung in die Sache.

Vertreter der Taliban-Verwaltung identifizierten dabei verurteilte Straftäter, was die Voraussetzung für die Rückführung ist. Zusätzlich überstellt Österreich Afghanen in andere EU-Staaten: 2025 waren es mehr als 200, im ersten Halbjahr 2026 rund 170. Bis zu 300 sollen es laut „Krone“-Informationen bis Jahresende werden.

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