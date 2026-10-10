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Hitler Mussolini gewinnt Bürgermeisterwahl in Peru

Ausland
10.10.2026 15:05
Im peruanischen Ort Queropalca haben die Bewohner den Kandidaten Hitler Mussolini Simeón Flores ...
Im peruanischen Ort Queropalca haben die Bewohner den Kandidaten Hitler Mussolini Simeón Flores zum Bürgermeister gewählt. (Symbolbild) © euro(Bild: EPA/Paolo Aguilar)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der entlegene Ort Queropalca in Peru sorgt aktuell weltweit für Schlagzeilgen. Ein linker Bürgermeisterkandidat mit dem ungewöhnlichen Namen Hitler Mussolini Simeón Flores hat sich dort bei der Wahl gegen seinen ultrarechten Rivalen durchgesetzt.

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Den entlegenen peruanischen Anden-Ort Queropalca kennt wohl kaum jemand, durch den Namen seines künftigen Bürgermeisters erregt der Ort aber nun Aufmerksamkeit. Der Linkspolitiker Hitler Mussolini Simeón Flores führt von nun an die Geschicke der Stadt.

Der 45-Jährige war laut Wahlbehörde am Sonntag mit 229 von 663 Stimmen zum Bürgermeister gewählt worden. Sein ultrarechter Rivale Gaspar Osorio kam nur auf 204 Stimmen.

Hitler Mussolini Simeón Flores ist jetzt Bürgermeister von Queropalca:

Der Name des neuen Bürgermeisters erinnert an Adolf Hitler und den italienischen faschistischen Diktator Benito Mussolini. Es ist nicht der erste Politiker in Peru, der den Namen des NS-Diktators trägt. 2021 war der Zentrumspolitiker Hitler Saavedra Casternoque ins peruanische Parlament gewählt worden, 2018 wurde ein Politiker namens Hitler Alba Sánchez Bürgermeister des Anden-Bezirks Yúngar.

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