Hitler Mussolini gewinnt Bürgermeisterwahl in Peru

Der Name des neuen Bürgermeisters erinnert an Adolf Hitler und den italienischen faschistischen Diktator Benito Mussolini. Es ist nicht der erste Politiker in Peru, der den Namen des NS-Diktators trägt. 2021 war der Zentrumspolitiker Hitler Saavedra Casternoque ins peruanische Parlament gewählt worden, 2018 wurde ein Politiker namens Hitler Alba Sánchez Bürgermeister des Anden-Bezirks Yúngar.