Mann (34) bedrohte mehrere Jugendliche mit dem Tod

Sieben Betroffene zwischen 12 und 15 Jahren

Insgesamt wirft ihm die Polizei gefährliche Drohungen gegen sieben Mädchen und Burschen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren vor. Der 34-Jährige machte weder zu den Vorwürfen noch zu einem möglichen Motiv Angaben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Salzburg gebracht.