Mann (34) bedrohte mehrere Jugendliche mit dem Tod

Am Donnerstag trieb sich ein 34-Jähriger im Salzburger Pinzgau herum und bedrohte über den Tag verteilt mehrere Jugendliche an verschiedenen Orten. Nach einer Anzeige von Betroffenen nahm ihn die Polizei fest.
Ein Zeuge zeigte am Donnerstagabend bei der Polizei an, dass in Bruck an der Glocknerstraße mehrere Jugendliche von einem Unbekannten mit dem Umbringen bedroht worden seien. Die Polizei entdeckte den Verdächtigen und nahm ihn fest.
Im Lauf der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der 34-jährige Salzburger schon am selben Tag um 7 Uhr früh zwei unmündige Mädchen in Zell am See mit dem Umbringen bedroht haben soll. Ähnliches soll er dann am Nachmittag in Bruck an der Glocknerstraße bei anderen Jugendlichen wiederholt haben.
Sieben Betroffene zwischen 12 und 15 Jahren
Insgesamt wirft ihm die Polizei gefährliche Drohungen gegen sieben Mädchen und Burschen im Alter zwischen 12 und 15 Jahren vor. Der 34-Jährige machte weder zu den Vorwürfen noch zu einem möglichen Motiv Angaben. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.