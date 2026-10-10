Kellerbrände: 34-Jähriger jetzt festgenommen

Im Raum Straßwalchen in Salzburg kam es Ende September zu zwei Bränden in einem Wohnhaus. Ein 34-jähriger Flachgauer wurde als mutmaßlicher Brandleger ausgeforscht. Nun wird der Mann mit einer weiteren mutmaßlichen Brandlegung in Verbindung gebracht. Am Freitag wurde er schließlich festgenommen.
Zunächst brannte es am 30. September in einem Kellerabteil eines Wohnhauses in Straßwalchen. Am nächsten Tag brach ein weiteres Feuer in dem Keller aus. Die Ermittler konnten am 2. Oktober einen 34-jährigen Flachgauer als mutmaßlichen Brandstifter ausforschen. Der Verdächtige gestand im Verhör, einen der zwei Brände gelegt zu haben. Daraufhin wurde er angezeigt.
Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte dem Salzburger eine weitere Tat im Raum Straßwalchen nachgewiesen werden, wie die Polizei in einer Aussendung informiert. „Der Schaden ist gering. Es handelt sich um eine Sachbeschädigung, die durch vorsätzliche Brandlegung begangen wurde“, heißt es dazu seitens der Exekutive im Gespräch mit der „Krone“. Am Freitag wurde der Mann schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
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