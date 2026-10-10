Kellerbrände: 34-Jähriger jetzt festgenommen

Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte dem Salzburger eine weitere Tat im Raum Straßwalchen nachgewiesen werden, wie die Polizei in einer Aussendung informiert. „Der Schaden ist gering. Es handelt sich um eine Sachbeschädigung, die durch vorsätzliche Brandlegung begangen wurde“, heißt es dazu seitens der Exekutive im Gespräch mit der „Krone“. Am Freitag wurde der Mann schließlich festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg gebracht.