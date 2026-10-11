Wiener Augenarzt mit dreifacher Krönung

Seit 2009 führt Findl die Abteilung im Hanusch-Krankenhaus. Unter ihm wurde sie zu einem überregional anerkannten Kompetenzzentrum der Kasse. Dort verbindet er die Versorgung der Patienten mit Forschung. Und die hat Gewicht: mehr als 450 Arbeiten in begutachteten Fachjournalen, über 26.000 Zitate. Sein H-Index liegt bei 91. Mindestens 91 seiner Studien wurden also jeweils mindestens 91-mal zitiert. Laut ÖGK zählt er damit zu den obersten 0,1 Prozent der Augenforscher weltweit.