Wiener Augenarzt mit dreifacher Krönung

Wohl den wenigsten Patienten, die in die Augen-Abteilung des Hanusch-Krankenhauses in Wien kommen, ist bewusst, dass sie ein Feld internationaler Spitzenmedizin betreten: Deren Leiter Oliver Findl hat es nun auf einen Hattrick an Auszeichnungen gebracht, den nur wenige schaffen.
Drei Kontinente, drei Medaillen, ein Name: Oliver Findl. Der Leiter der Augenabteilung im Hanusch-Krankenhaus der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) erhielt beim Jahreskongress der Europäischen Gesellschaft der Katarakt- und Refraktivchirurgen (ESCRS) die Ridley Medal 2026. Mit der Ehrung besitzt Findl nun die jährliche Hauptauszeichnung aller drei großen internationalen Fachgesellschaften für Star-Operationen.
In der weltweiten Top-Liga
Die Sammlung begann 2016. Damals hielt Findl den Ehrenvortrag der asiatisch-pazifischen Vereinigung. Zwei Jahre später folgte die amerikanische Gesellschaft mit der Binkhorst Medal. London setzte nun den Schlusspunkt. Weltweit schafften das Trio vor ihm nur fünf Kollegen: zwei aus den USA und drei aus dem asiatisch-pazifischen Raum.
Seit 2009 führt Findl die Abteilung im Hanusch-Krankenhaus. Unter ihm wurde sie zu einem überregional anerkannten Kompetenzzentrum der Kasse. Dort verbindet er die Versorgung der Patienten mit Forschung. Und die hat Gewicht: mehr als 450 Arbeiten in begutachteten Fachjournalen, über 26.000 Zitate. Sein H-Index liegt bei 91. Mindestens 91 seiner Studien wurden also jeweils mindestens 91-mal zitiert. Laut ÖGK zählt er damit zu den obersten 0,1 Prozent der Augenforscher weltweit.
Seine Schwerpunkte: Eingriffe an Linse und Hornhaut, Kunstlinsen, die Vermessung des Auges und Netzhautchirurgie. Dazu kommen bessere Abläufe und Behandlungsergebnisse. Ein Mann, der international Maßstäbe setzt und in Wien arbeitet. Unser Wiener der Woche.
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