Wäscherei für Wiens Spitälern geht der Dampf aus

Beim Lesen des Stadtrechnungshofberichts – mit dem überschaubar anregenden Titel „Sicherheitstechnische Prüfung der Serviceeinheit Wäsche und Reinigung“ – stolpert man auf Seite 8 über einen Satz, der so nebenbei das Ende einer der wichtigsten Reinigungs-Einrichtungen Wiens besiegelt. Der da lautet: „Der Rechnungshof merkte an, dass die Müllverbrennungsanlage Flötzersteig ab 2030 keinen Dampf liefern wird, weshalb eine Verlegung der geprüften Einrichtung an einen anderen Standort in Planung war.“