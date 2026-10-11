„Als Spieler willst du nicht immer nur zuschauen“

Wenn die Vienna Capitals am Sonntag Pustertal zum Eis-Tanz bitten, ist auch Marco Richter endlich wieder dabei. Der Stürmer verletzte sich vor elf Monaten, gab am Freitag in Budapest sein Comeback und freut sich auf die Heim-Fans. Die Caps feuern zwar oft auf das gegnerische Tor, haben aber bei der Quote Verbesserungspotenzial.
„Natürlich war es cool, endlich wieder in einem Ligaspiel auf dem Eis zu stehen. Als Spieler schaut man nie gerne zu. Am Ende zählt das für mich aber wenig, wenn wir nicht gewinnen“, hatte Eishockey-Stürmer Marco Richter nach seinem Comeback nach elf Monaten ohne Pflichtspiel beim 2:3 der Capitals am Freitag in Budapest gemischte Gefühle.
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