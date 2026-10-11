„Als Spieler willst du nicht immer nur zuschauen“

„Natürlich war es cool, endlich wieder in einem Ligaspiel auf dem Eis zu stehen. Als Spieler schaut man nie gerne zu. Am Ende zählt das für mich aber wenig, wenn wir nicht gewinnen“, hatte Eishockey-Stürmer Marco Richter nach seinem Comeback nach elf Monaten ohne Pflichtspiel beim 2:3 der Capitals am Freitag in Budapest gemischte Gefühle.