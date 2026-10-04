Diese Experten räumen Hürden aus dem Weg

Bis zu 10.000 gehörlose Menschen leben in Österreich. Für eine Vielzahl von ihnen ist der Arztbesuch eine besonders große Hürde. Wie verständigt man sich mit Ärzten, sollte kein Dolmetscher greifbar sein? Wie werden Diagnosen richtig verstanden, wenn die mündliche Erklärung nur von den Lippen abgelesen werden kann?