Mit 193 km/h über Tangente gebrettert – Auto weg!

Mit 193 km/h statt erlaubter 80 war ein Autofahrer am Freitagabend auf der Wiener Südosttangente unterwegs. Die Polizei stoppte den Raser – und griff hart durch: Der Lenker ist seinen Führerschein los, auch sein Auto wurde vorläufig beschlagnahmt.
Raserei auf der Wiener Südosttangente! Beamte der Landesverkehrsabteilung wurden am späten Freitagabend kurz vor 23 Uhr auf einen Pkw aufmerksam, dessen Lenker in Fahrtrichtung Süden massiv aufs Gaspedal drückte.
Satte 103 km/h zu schnell unterwegs
Bei der anschließenden Nachfahrt trauten die Polizisten wohl ihren Augen kaum: Mit dem geeichten Tachometer des Streifenwagens wurde eine Geschwindigkeit von 193 km/h bei erlaubten 80 km/h festgestellt. Nach Abzug der Messtoleranz war der 39-jährige österreichische Lenker damit um satte 103 km/h zu schnell unterwegs.
Auto wurde beschlagnahmt
Für den Autofahrer hatte der Bleifuß schwerwiegende Folgen: Die Beamten nahmen ihm noch vor Ort vorläufig den Führerschein ab. Doch damit nicht genug: Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auch der Pkw vorläufig beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls sichergestellt. Der 39-Jährige wurde wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt.
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