Mit 193 km/h über Tangente gebrettert – Auto weg!

Auto wurde beschlagnahmt

Für den Autofahrer hatte der Bleifuß schwerwiegende Folgen: Die Beamten nahmen ihm noch vor Ort vorläufig den Führerschein ab. Doch damit nicht genug: Aufgrund der massiven Geschwindigkeitsüberschreitung wurde auch der Pkw vorläufig beschlagnahmt. Die Fahrzeugschlüssel wurden ebenfalls sichergestellt. Der 39-Jährige wurde wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung angezeigt.