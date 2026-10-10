Wer abfliegt, zahlt
Beliebtes Urlaubsland plant neue Ausreisesteuer
Wer künftig in Thailand Urlaub macht, muss womöglich etwas tiefer in die Urlaubskasse greifen als bisher. Das beliebte Reiseziel plant eine Ausreisesteuer: Alle, die per Flugzeug das Land verlassen, müssen zahlen – bis zu umgerechnet 130 Euro pro Person.
Das thailändische Finanzministerium hat einen Gesetzesvorschlag vorgelegt: Er sieht vor, dass Thailand mitverdient, wenn jemand aus dem Land ausreist. Die Ausreisesteuer soll für alle Personen gelten, unabhängig davon, ob sie Touristen oder Einheimische sind.
Am Anfang soll es umgerechnet knapp 27 Euro kosten, der Höchstsatz wären aber umgerechnet 133 Euro, wie Asia News Network berichtet.
Zahlen müssten vorerst nur Personen, die Thailand mit dem Flugzeug verlassen, die Ausreise mit Schiff oder Auto wäre gratis. Konkret würden Flugpassagiere die Steuer im Regelfall einfach gemeinsam mit ihrem Flugticket bei Fluggesellschaften, Ticketagenturen & Co. bezahlen.
Ausgenommen von der Steuer sollen Fluggäste sein, die auf einem thailändischen Flughafen nur umsteigen. Auch Kinder unter zwei Jahren müssen nicht zahlen – ebenso wie ausländische Staatsoberhäupter und die königliche Familie.
Noch gilt das Gesetz nicht, bis Ende Oktober hat die Öffentlichkeit jetzt noch Zeit, Vorschläge zum Gesetzesvorschlag zu machen. Wenn es verabschiedet werden sollte, dauert es noch einmal etwa ein halbes Jahr, bis es in Kraft tritt.
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