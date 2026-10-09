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Toto Wolff is outraged: “Anyone who thinks that is brainless!”

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09.10.2026 19:03
Toto Wolff is once again speaking his mind.
Toto Wolff is once again speaking his mind.(Bild: EPA/FAZRY ISMAIL)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mercedes team principal Toto Wolff has strongly spoken out against conspiracy theories circulating online. On the sidelines of the Singapore Grand Prix, Wolff addressed allegations that he was favoring championship leader Kimi Antonelli over his teammate George Russell.

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“Anyone who thinks that is brainless. It just doesn’t make any sense,” the Mercedes team principal said indignantly.

George Russell (left) and Kimi Antonelli
George Russell (left) and Kimi Antonelli(Bild: AFP/ARIF KARTONO)

Disappointed fans on social media had voiced accusations after Russell had been on course for a podium finish for much of last weekend’s race in Malaysia. However, with just a few laps to go, he had to retire his Mercedes early in third place due to engine failure. That got users thinking.

“They’re hiding behind their screens”
“Do you think I have a button that says: ‘George, engine failure, now?’” Wolff asked rhetorically. “We’ve always had the philosophy of equipping everyone with the same material.” After all, Wolff said, Mercedes is also focused on winning the Constructors’ Championship.

“But these days, social media is heading in that direction. People hide behind their screens and then let loose. There’s a lot of polarization,” Wolff criticized. He has “zero understanding or respect for people who come up with stuff like that. They’d be better off watching Teletubbies or Mickey Mouse instead of Formula 1.”

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