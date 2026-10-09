Toto Wolff empört: „Wer das denkt, ist hirnlos!“

„Heutzutage geht Social Media aber in diese Richtung. Die Leute verstecken sich hinter ihren Bildschirmen und ziehen dann vom Leder. Da ist eine Menge Polarisierung“, kritisierte Wolff. Er habe „null Verständnis und Respekt für Leute, die mit so was kommen. Die sollen lieber Teletubbies oder Micky Maus als Formel 1 gucken.“