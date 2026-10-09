Toto Wolff empört: „Wer das denkt, ist hirnlos!“

Mercedes-Teamchef Toto Wolff hat sich wortstark gegen Verschwörungstheorien aus dem Netz zur Wehr gesetzt. Am Rande des Grand Prix von Singapur bezog sich Wolff bei seiner Kritik auf Vorwürfe, er würde teamintern WM-Spitzenreiter Kimi Antonelli Verfolger George Russell vorziehen.
„Wer auch immer das denkt, ist hirnlos. Es ergibt einfach keinen Sinn“, empörte sich der Mercedes-Teamchef.
Enttäuschte Fans in sozialen Netzwerken hatten Vorwürfe geäußert, nachdem Russell am vergangenen Wochenende in Malaysia lange auf Podestkurs gelegen hatte. Wenige Runden vor dem Ende musste er seinen Mercedes wegen eines Motorschadens aber auf Platz drei vorzeitig abstellen. Das brachte Nutzer auf Gedanken.
„Sie verstecken sich hinter ihren Bildschirmen“
„Glauben Sie, ich habe einen Knopf, auf dem steht: George, Motorschaden, jetzt?“, wollte Wolff rhetorisch wissen. „Wir hatten immer die Einstellung, jeden mit dem gleichen Material auszurüsten.“ Für Mercedes gehe es schließlich auch darum, die Konstrukteurs-WM zu gewinnen.
„Heutzutage geht Social Media aber in diese Richtung. Die Leute verstecken sich hinter ihren Bildschirmen und ziehen dann vom Leder. Da ist eine Menge Polarisierung“, kritisierte Wolff. Er habe „null Verständnis und Respekt für Leute, die mit so was kommen. Die sollen lieber Teletubbies oder Micky Maus als Formel 1 gucken.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.