Kneissl warnt: Europa könnte Russland angreifen

Jüngst beschwerte sie sich über die zunehmende Militarisierung Deutschlands. „Wird Europa wirklich in den Krieg ziehen oder ist das nur ein Bluff? ... Angesichts der steigenden Irrationalität in vielen Hauptstädten der EU würde ich nicht ausschließen, dass sie beschließen, Krieg zu führen“, wird Kneissl von der russischen staatlichen Nachrichtenagentur „RIA Nowosti“ zitiert. Für viele Politiker sei Krieg „zur neuen Normalität“ geworden, zeigte sie sich sicher.