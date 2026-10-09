Meghan: Ihre Mutter warnte vor England-Rückkehr

Sorge um Enkelkinder

Doria sorge sich aber nicht nur um das Wohl ihrer Tochter, sondern auch um das ihrer Enkelkinder. Immerhin stehen nun auch Archie (7) und Lilibet (5) im Fokus britischer Medien, der mediale Druck könnte sich negativ auf die mentale Gesundheit der Kinder auswirken. Für die Oma der beiden sei es zudem belastend, dass die Kinder nun zigtausende Kilometer entfernt leben.