Meghan: Ihre Mutter warnte vor England-Rückkehr

Meghans Mutter Doria Ragland bereitet die Rückkehr ihrer Tochter nach England Bauchschmerzen. Sie soll ihrer Tochter eingeredet haben, sich das sehr gut zu überlegen. Denn: Doria hat Angst, dass Meghan wieder in ein tiefes Loch fallen könnte.
Meghan und Harry sind mit ihrer Familie nach Großbritannien zurückgekehrt. Diese Entscheidung sorgte für großen Aufruhr – nicht zuletzt bei Meghans Mutter Doria Ragland. US-Medien zufolge soll Doria ihrer Tochter vor der Rückkehr eindringlich ins Gewissen geredet haben.
Mutter hat Angst um Tochter
Doria habe miterlebt, wie sehr ihrer Tochter der öffentliche Druck sowie die intensive Medienberichterstattung zugesetzt haben. Meghans mentale Gesundheit litt unter all den Geschehnissen, die sich in Großbritannien abgespielt haben. 2020 zogen sich Meghan und Harry schließlich von ihren Aufgaben als arbeitende Royals zurück und bauten sich in Kalifornien ein neues Leben auf.
Doria hat nun große Sorge, dass sich diese Dinge wiederholen könnten. „Denk ganz genau nach“, soll die Botschaft der 70-Jährigen an ihre Tochter gelautet haben.
Sorge um Enkelkinder
Doria sorge sich aber nicht nur um das Wohl ihrer Tochter, sondern auch um das ihrer Enkelkinder. Immerhin stehen nun auch Archie (7) und Lilibet (5) im Fokus britischer Medien, der mediale Druck könnte sich negativ auf die mentale Gesundheit der Kinder auswirken. Für die Oma der beiden sei es zudem belastend, dass die Kinder nun zigtausende Kilometer entfernt leben.
Meghan stärker denn je
Die Herzogin selbst sei überzeugt, inzwischen mehr Erfahrung und innere Stärke mitzubringen. Sie fühle sich „stärker denn je“. Was der neue Lebensabschnitt bringt, ist noch ungewiss. Fest steht: Mutter Doria und Tochter Meghan wollen in engem Kontakt zueinander bleiben.
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