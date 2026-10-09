Talente kommen aus ganz Österreich nach Salzburg

„Das spricht sich herum“, sagt Salzburgs Landestrainer Plamen Ryaskov stolz. Denn in der jüngeren Vergangenheit hat die Schwimmunion nicht nur Talente aus Salzburg, sondern aus ganz Österreich bekommen. Junge Sportler wollen dort schwimmen, wo Leute wie Luka Mladenovic und Luca Karl ausgebildet worden sind.