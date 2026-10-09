Talente kommen aus ganz Österreich nach Salzburg

Mittlerweile kommen Talente aus ganz Österreich zur Schwimmunion Generali Salzburg. Die Youngsters sind nach der Vorbereitung bereit für den Saisonstart. Den Start macht das traditionelle Meeting in Rif. Ein Überblick über die kommenden Stars.
„Das spricht sich herum“, sagt Salzburgs Landestrainer Plamen Ryaskov stolz. Denn in der jüngeren Vergangenheit hat die Schwimmunion nicht nur Talente aus Salzburg, sondern aus ganz Österreich bekommen. Junge Sportler wollen dort schwimmen, wo Leute wie Luka Mladenovic und Luca Karl ausgebildet worden sind.
„Wir erteilen viele Absagen, weil wir aus Platzgründen nicht alle aufnehmen können“, erklärt der Coach, der auch in der heute mit dem 42. Internationalen Schwimm-Meeting in Rif startenden Saison viele neue Talente im Wasser hat:
Moritz Markitz: Der Kärntner hat wie Karl auf den längeren Distanzen einiges an Potenzial.
Jakob Feuchter: Er kam aus Graz nach Salzburg, hat seine Stärken auf 200 und 400 Meter Freistil.
Nikolaus Rucker: Ein Salzburger Talent – stark auf den Rückenstrecken. „Er hat im Training gut aufgezeigt“, erwartet sich Ryaskov eine Topplatzierung von Rucker.
Daniel Leitner: Wechselte aus Oberösterreich zur Schwimmunion, ist amtierender Nachwuchs-Staatsmeister und Rekordhalter auf 100 Meter Freistil. „Er wird bei den Jüngeren versuchen, das Kommando zu übernehmen“, traut der Coach dem SSM-Schüler einiges zu.
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