Welser Judo-Derby steigt mit teurer Vorgeschichte!

Am Samstag kommt es in der Judo-Bundesliga erstmals zum brisanten Wels Derby zwischen Multikraft Wels und den vom von den Borchashvilis gegründetem Combat Center. Vor der Saison ging‘s ob einer Wechselgebühr in Höhe von 17.500 Euro sogar bis vor das Gericht.
Die Judo-WM in Baku zieht derzeit alle Fans nicht zuletzt ob der heroischen Silbermedaille von Michaela Polleres in den Bann. Und doch wird am Wochenende auch in der Bundesliga gekämpft, wo dazu erstmals das brisante Welser Derby LZ Multikraft gegen ASKÖ Combat Center – das vor rund zwei Jahren von den Ex- Welsern Kimran, Wachid und Shamil (Bronze bei Olympia 2021) Borchashvili gegründet wurde – am Programm steht.
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