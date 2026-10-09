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Streit um Notärzte

Umgang mit Herzinfarkt: Notruf-Chef in der Kritik

Niederösterreich
09.10.2026 19:00
Notärzte fahren jetzt schon seltener aus, laut Notruf NÖ werden sie auch nicht benötigt.
Notärzte fahren jetzt schon seltener aus, laut Notruf NÖ werden sie auch nicht benötigt.(Bild: Klaus Schindler)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Bei Diagnostik und Handlungsspielraum während des Transports in die Klinik würden Ärzte nicht ersetzt werden können, betonen die Experten Gattermeier und Lichtenschopf, die sich gegen die geplante Schließung der Notarztstützpunkte in Niederösterreich zur Wehr setzen.

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Bereits beim großen „Krone“-Interview im September 2025 betonte Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer – wie auch in der Folge noch oft –, dass Notärzte bei einem Schlaganfall nicht mehr alarmiert werden und dass auch beim Herzinfarkt nur die Zeit zähle, bis man in die richtige Spezialabteilung eines Spitals komme. „Da kann der Notarzt vor Ort gar nichts anderes tun, als der Sanitäter auch“, betonte er.

Als „nicht zutreffend, irreführend und verunsichernd“ kritisieren seine Aussagen jetzt Martin Gattermeier, Intensivmediziner und einstiger Chef der Kardiologie im Spital Waidhofen an der Ybbs sowie Dr. Alfred Lichtenschopf, Sprecher der Aktion Herzalarm. Sie stellen sich gegen die Schließung der elf von 32 Notarztstützpunkten, die in NÖ bis zum 1. April 2027 vorgesehen sind.

Für die Notfallkette sei einiges mehr, als nur der schnelle Transport ins richtige Spital zu berücksichtigen, betonen die Experten: „Wir sehen derzeit keinen gleichwertigen Ersatz der Herzinfarktdiagnostik durch andere Berufsgruppen. Es warten einige schwer zu diagnostizierende Fallstricke“, betonen Gattermeier und Lichtenschopf.

„Arzt von besonderem Vorteil“
Beim Herzinfarkt sei eine bedrohliche Rhythmusstörung oder auch eine Kreislaufinstabilität bis hin zu einem kardiogenen Schock nie auszuschließen. „Daher ist ein Transport mit einem Arzt oder Notarzt von besonderem Vorteil für den Ausgang des Herzinfarktes“, werden auch entsprechende Studien zitiert.

Mit einer Anfrage nach dem Informationsfreiheitsgesetz an Notruf NÖ möchte man nun unter anderem wissen, ob beim Verdacht auf akutes Koronarsyndrom oder einen Herzinfarkt derzeit grundsätzlich kein Notarzt mehr alarmiert werde und wie hier die konkrete Vorgangsweise ist.

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