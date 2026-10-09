Umgang mit Herzinfarkt: Notruf-Chef in der Kritik

Bereits beim großen „Krone“-Interview im September 2025 betonte Notruf-NÖ-Chef Christian Fohringer – wie auch in der Folge noch oft –, dass Notärzte bei einem Schlaganfall nicht mehr alarmiert werden und dass auch beim Herzinfarkt nur die Zeit zähle, bis man in die richtige Spezialabteilung eines Spitals komme. „Da kann der Notarzt vor Ort gar nichts anderes tun, als der Sanitäter auch“, betonte er.