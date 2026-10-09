WTA Finals: Zwei weitere Spielerinnen qualifiziert

Mit Mirra Andrejewa und Linda Noskova stehen zwei weitere Spielerinnen für die von Riad nach Indian Wells verlegten WTA Finals vom 8. bis 15. November fest.
Nach der Weltranglisten-Ersten Jelena Rybakina und Aryna Sabalenka ist somit die Hälfte des Achterfelds beim Saisonausklang im Frauentennis vergeben.
Sowohl die 19-jährige Linz- und French-Open-Siegerin Andrejewa aus Russland als auch die tschechische Wimbledonsiegerin Noskova sind erstmals beim Großturnier dabei.
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