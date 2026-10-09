Austria Klagenfurt braucht gegen Bleiburg Dreier!

Vier Runden sind in der Regionalliga Süd Kärnten noch zu spielen. Für Austria Klagenfurt steht bei der Trainer-Premiere von Heimkehrer Carsten Jancker viel am Spiel. Im Heimspiel gegen Bleiburg muss ein Sieg her – alles andere wäre katastrophal für die Violetten. Krone-Sportredakteur Claudio Trevison war bei uns im Studio der 3. Liga zu Gast und bewertete die Chancen der Violetten. Das Spiel gibt es ab 19.20 Uhr, live auf fan.at.