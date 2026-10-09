Herzigstes Spital des Landes öffnet die Pforten

Strahlende Kinderaugen lassen das aktuell sehr herbstliche Wetter in der Bundeshauptstadt doch ein wenig freundlicher wirken! Im ÖGK-Gesundheitszentrum Favoriten herrschte am Freitag nämlich reger Betrieb. Doch diesmal waren es keine Menschen, die auf eine Behandlung warteten, sondern die kuscheligen Lieblinge von rund 110 Kindergartenkindern.