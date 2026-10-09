Sturms Millionenjunge: So bleibt er am Boden

Sturm-Youngster Luca Weinhandl ist spätestens seit seiner „Marktwert-Explosion“ auf 15 Millionen Euro in aller Munde. Der Mittelfeldspieler ist damit der wertvollste Kicker der Bundesliga. Wie er mit dem Rummel umgeht, wer ihn am Boden hält, warum ihn Gerüchte aus ganz Europa kaltlassen und das Duell gegen die Austria besonders ist.