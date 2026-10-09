Sturms Millionenjunge: So bleibt er am Boden

Sturm-Youngster Luca Weinhandl ist spätestens seit seiner „Marktwert-Explosion“ auf 15 Millionen Euro in aller Munde. Der Mittelfeldspieler ist damit der wertvollste Kicker der Bundesliga. Wie er mit dem Rummel umgeht, wer ihn am Boden hält, warum ihn Gerüchte aus ganz Europa kaltlassen und das Duell gegen die Austria besonders ist.
„Momentan realisiere ich teilweise gar nicht, wie schnell alles gegangen ist“, ist Sturm-Youngster Luca Weinhandl selbst ein bisschen baff. Vor etwas mehr als einem Jahr war der 17-Jährige noch Akademiespieler, fernab vom großen Scheinwerferlicht, mit Einsätzen in der zweiten Mannschaft.
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