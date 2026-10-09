Jetzt LIVE: Schlagen ÖFB-Damen nach der Pause zu?

Als Weltranglisten-23. gegen die Nummer 84 der Welt: Für Österreichs Frauen-Nationalteam darf der Kosovo in der 1. Play-off-Runde auf dem Weg zu einem Ticket bei der WM 2027 in Brasilien kein Stolperstein sein. „Wir sind die Favoriten, da darf über zwei Spiele nichts schiefgehen“, sagte auch ÖFB-Teamchef Lars Söndergaard. Spiel eins geht heute bei schlechten Platzverhältnissen und vor wenigen Zuschauern in Pristina über die Bühne.