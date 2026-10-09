Jetzt LIVE: Schlagen ÖFB-Damen nach der Pause zu?

Österreich duelliert sich in der 1. Play-off-Runde auf dem Weg zu einem Ticket bei der WM 2027 in Brasilien mit dem Kosovo: Derzeit steht es 1:1. Wir berichten live (Ticker unten).
Hier der Liveticker:
Als Weltranglisten-23. gegen die Nummer 84 der Welt: Für Österreichs Frauen-Nationalteam darf der Kosovo in der 1. Play-off-Runde auf dem Weg zu einem Ticket bei der WM 2027 in Brasilien kein Stolperstein sein. „Wir sind die Favoriten, da darf über zwei Spiele nichts schiefgehen“, sagte auch ÖFB-Teamchef Lars Söndergaard. Spiel eins geht heute bei schlechten Platzverhältnissen und vor wenigen Zuschauern in Pristina über die Bühne.
Für Söndergaard ist es die dritte Partie, mit einem 1:0 beim Debüt gegen Slowenien und 1:2 in Norwegen zum Abschluss der Quali ist seine Bilanz ausgeglichen. Am Dienstag (18 Uhr) folgt am Sport-Club-Platz in Wien das Rückspiel.
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